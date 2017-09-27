Адвокат назвал самого известного российского футболиста за рубежом

Бывший главный тренер "Зенита" Дик Адвокат ответил на вопрос, кто является самым известным российским футболистом за рубежом.

"Это Аршавин. И он заслужил это, потому что использовал свои шансы. За такими игроками приятно наблюдать. Он всегда мог создать момент из ничего. Такие игроки, как Данни или Аршавин, могут играть неважно, но потом изменить результат в любую секунду. Им не нужно для этого 90 минут, им достаточно одной" - сказал голландский специалист.

Напомним, что Адвокат работал с Аршавиным в "Зените" в период с 2006 по 2008 год.

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