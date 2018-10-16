Адвокат назвал требования жены Глушакова

Теги спартак москваденис глушаков

Адвокат назвал требования жены Глушакова

Адвокат жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи Сергей Жорин рассказал, что главным вопросом при разводе супругов является, с кем из родителей останутся дети. 

"Для Дарьи главный вопрос - с кем после развода останутся дети, для Глушакова - алименты. По предыдущим историям с футболистами мы знаем, что они не особо хотят тратиться на выплату алиментов.

Глушаков хочет, чтобы дети остались с ним. Вопрос, когда он будет их воспитывать, остается нерешенным. Он то на тренировках, то на играх, то в бане", - приводят слова Жорина российские СМИ.

Не пропустите: Ни дня без скандала: Тарасов подал иск на бывшую жену из-за алиментов. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Скатились! ТОП-5 игроков, которые значительно подешевели за последние полгода

Скатились! ТОП-5 игроков, которые значительно подешевели за последние полгода

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов