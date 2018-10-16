Адвокат назвал требования жены Глушакова

Адвокат жены полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи Сергей Жорин рассказал, что главным вопросом при разводе супругов является, с кем из родителей останутся дети.

"Для Дарьи главный вопрос - с кем после развода останутся дети, для Глушакова - алименты. По предыдущим историям с футболистами мы знаем, что они не особо хотят тратиться на выплату алиментов.

Глушаков хочет, чтобы дети остались с ним. Вопрос, когда он будет их воспитывать, остается нерешенным. Он то на тренировках, то на играх, то в бане", - приводят слова Жорина российские СМИ.

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