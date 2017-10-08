Адвокат не верил, что Швеция обыграет Люксембург со счетом 8:0

На прошлой неделе у главного тренера сборной Нидерландов Дика Адвоката спросили о возможной разгромной победе Швеции над Люксембургом со счетом 8:0.

Как сообщает Betnews365, наставник в грубом тоне заявил, что это невозможно и попросил не задавать ему глупых вопросов.

Отметим, что перед матчем у Нидерландов разница мячей составляла +5, а у Швеции +10. В заключительном туре эти команды разыграют путевку на ЧМ-2018.

Смотрите также обзор матча Швеция - Люксембург. | http://soccernews.ru