Адвокат не возглавит "Зенит"

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Адвокат не возглавит "Зенит"

Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко опроверг информацию о возможном возвращении в питерский клуб голландского тренера Дика Адвоката.

"В списке из пяти кандидатов на пост главного тренера "Зенита" действительно присутствуют российские специалисты. Дик Адвокат не вошёл в список" - сказал Макаренко.

Напомним, что СМИ также сватают в "Зенит" Сергея Семака, Синишу Михайловича, Маурицио Сарри и Карло Анчелотти.

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