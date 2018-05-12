Адвокат не возглавит "Зенит"
Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко опроверг информацию о возможном возвращении в питерский клуб голландского тренера Дика Адвоката.
"В списке из пяти кандидатов на пост главного тренера "Зенита" действительно присутствуют российские специалисты. Дик Адвокат не вошёл в список" - сказал Макаренко.
Напомним, что СМИ также сватают в "Зенит" Сергея Семака, Синишу Михайловича, Маурицио Сарри и Карло Анчелотти.
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