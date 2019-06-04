Адвокат Неймара: "Он добровольно придет в полицию, это решение давно был принято"
Адвокат Неймара Дави Танжерино заявил, что его клиент добровольно придет в полицию, чтобы дать показания по делу об изнасиловании. Об этом сообщает Fox Sports.
Ранее сообщалось, что бразилец даст показания на следующей неделе.
"Неймар придет добровольно, это решение давно был принято. Он больше остальных заинтересован в выяснении всех обстоятельств", - сказал адвокат.
Напомним, бразильца подозревают в опубликовании интимных фото девушки, которая ранее обвинила его в изнасиловании. В Бразилии передача, распространение, продажа и публикация фото или видео интимного характера без согласия жертвы считается преступлением.
Читайте также: Неймар: "Обвинение в изнасиловании невероятно удивило меня". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Лопетеги возглавил "Севилью"
-
"Краснодар" поддержал травмированного Газинского
-
1
Слуцкий: "Английская Премьер-лига - это самая крутая лига в мире"
-
Губернатор Нижегородской области заявил, что перед "Нижним Новгородом" стоит цель выйти в Премьер-лигу
-
Британский миллиардер готов купить "Ниццу" за 101 миллион евро
-
1
"Ливерпуль" предложил своему нападающему Дивоку Ориги новый контракт
-
Жоржиньо: "Если Сарри возглавит "Ювентус", болельщики "Наполи" разозлятся"
-
Сергей Иванов: "Не сомневаюсь, Гинер выкрутится и без Лиги чемпионов"
-
СМИ: Бекхэм хочет пригласить Суареса в MLS
-
7
Флорентино Перес выступает против идеи перехода Неймара в "Реал"
-
Адвокат Неймара: "Он добровольно придет в полицию, это решение давно был принято"
-
1
Два топ-клуба Китая сделали выгодное предложение Обамеянгу
-
Промес верит, что вернется в "Спартак"
-
1
Менье: "Матч с "Манчестер Юнайтед" - это вообще самая большая шутка в истории футбола"
-
Родригес высказался о слухах по поводу своего возможного ухода из "Реала"
-
Экс-тренер "Вердера" Скрипник возглавил луганскую "Зарю"
-
Президент ПСЖ намерен приобрести долю в "Лидсе"
-
Фернандеш может продолжить карьеру в "Парме"
-
Мещеряков: "Без Денисова и Михалика "Локомотив" бы не достиг результатов, которых мы добились"
-
Неймар на следующей неделе даст показания по делу об изнасиловании
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|38
|91
|2
|Лилль
|38
|75
|3
|Лион
|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27