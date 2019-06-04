Адвокат Неймара: "Он добровольно придет в полицию, это решение давно был принято"

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Адвокат Неймара: "Он добровольно придет в полицию, это решение давно был принято"

Адвокат Неймара Дави Танжерино заявил, что его клиент добровольно придет в полицию, чтобы дать показания по делу об изнасиловании. Об этом сообщает Fox Sports.

Ранее сообщалось, что бразилец даст показания на следующей неделе. 

"Неймар придет добровольно, это решение давно был принято. Он больше остальных заинтересован в выяснении всех обстоятельств", - сказал адвокат.

Напомним, бразильца подозревают в опубликовании интимных фото девушки, которая ранее обвинила его в изнасиловании. В Бразилии передача, распространение, продажа и публикация фото или видео интимного характера без согласия жертвы считается преступлением.

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