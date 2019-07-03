Адвокат: "Никакую реабилитацию Кокорин не проходит, он в СИЗО"



Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявил, что его подопечный вовсе не вышел из СИЗО, чтобы пройти курс реабилитации травмированного колена в одной из московских клиник.

"Могу достоверно сказать вам одно: вчера у Кокорина была адвокат Татьяна Стукалова, перед этим Александра трижды вывозили из СИЗО, но не для лечения или реабилитации, а для того, чтобы сделать МРТ и КТ. Никто не проводит с ним курс лечения.

Никакой реабилитации Александр не проходит, Кокорин находится в "Бутырке", и этапировать его будут оттуда же. С ногой у него плохо", - приводят слова Ромашова российские СМИ.

Напомним, что 8 октября прошлого года полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

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