Адвокат Новосельцевой: "Ивану должно быть стыдно прятаться в кустах от беременной жены"

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Адвокат Новосельцевой: "Ивану должно быть стыдно прятаться в кустах от беременной жены"
Екатерина Гордон, представляющая интересы жены защитника "Ростова" Ивана Новосельцева Катерины, рассказала, что в ближайшее время между футболистом и супругой состоится судебное разбирательство.

"Новосельцева ждет несколько судов. Афера, которая была проведена с использованием Катиного чрезмерного доверия супругу, требует аккуратного и детального к ней отношения.

Я лично пыталась поговорить с одним из агентов Ивана и получила довольно хамский ответ. Хотя, наблюдая за характером поведения Новосельцева, я понимаю, что ему кто-то советует. Агент ли это или мама — все равно. Это человек, который не способен на достойную мужскую инициативу. Прятаться в кустах от беременной жены должно быть стыдно", - приводят слова Гордон российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Новосельцев самовольно переоформил несколько квартир, которые были куплены в браке с Катериной, на свою маму.

В данный момент Новосельцева находится на шестом месяце беременности. Иван и Катерина вступили в брак 24 октября 2015 года. В 2015 году футболист сделал девушке предложение прямо на футбольном поле.

В первой половине нынешнего сезона 27-летний Новосельцев выступал за "Анжи" на правах аренды, за который провел 11 матчей во всех турнирах и забил один гол. Зимой защитник перебрался в "Ростов" и принял участие в трех поединках. Его контракт с "Зенитом" действует до лета 2021 года.

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