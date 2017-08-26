Адвокат объяснил свое решение вызвать в сборную Промеса
Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат объяснил свое решение вызвать в свою команду вингера московского "Спартака" Квинси Промеса.
"Сейчас я вызвал в сборную тех, кто уже приглашался в нее... Я вижу, как Квинси Промес выступает за "Спартак". Там он является ключевым футболистом", - приводит слова наставника "оранжевых" СЭ.
Напомним, Эвертон Фелипе может стать игроком "Спартака". | soccernews.ru
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