Адвокат объяснил свое решение вызвать в сборную Промеса

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат объяснил свое решение вызвать в свою команду вингера московского "Спартака" Квинси Промеса.

"Сейчас я вызвал в сборную тех, кто уже приглашался в нее... Я вижу, как Квинси Промес выступает за "Спартак". Там он является ключевым футболистом", - приводит слова наставника "оранжевых" СЭ.

Напомним, Эвертон Фелипе может стать игроком "Спартака". | soccernews.ru