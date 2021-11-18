Адвокат оценил шансы тестя Кокорина избежать наказания за нападение на бизнесмена Матвеева

Теги фиорентинаалександр кокорин

Адвокат оценил шансы тестя Кокорина избежать наказания за нападение на бизнесмена Матвеева

Фото инстаграм Александра Кокорина

Руслан Валитов, тесть нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина, не будет наказан за инцидент с главой IT-компании Львом Матвеевым в Подмосковье.

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов объяснил, почему родственник футболиста избежит ответственности за нападение на бизнесмена. 

"Ситуация, конечно, громкая. Такие дела всегда выглядят громко. Но если исходить из закона, то, конечно же, Валитову ничего грозить не будет. Я вам это откровенно, со стопроцентной вероятностью заявляю. Валитов ничего не сделал. Вреда здоровью нет.

Выглядит всё ярко, но за такие действия никакой юридической ответственности не будет. Только в гражданско-правовом порядке ему могут предъявить иск за причинение ущерба имуществу. Но если мы говорим об уголовно-правовой стороне дела, то однозначно и на тысячу процентов Валитову ничего грозить не будет", - сказал юрист.

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