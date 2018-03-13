Адвокат: "Определенно, Слуцкий может стать крепким европейским тренером и возглавить сильный клуб"

Известный тренер Дик Адвокат высказался о перспективах новоиспеченного наставника голландского "Витесса" Леонида Слуцкого добиться успеха в Европе.

"Реально ли Слуцкому стать крепким европейским тренером и однажды возглавить видную команду ведущего чемпионата? Определенно. Леонид еще молод, и работа в "Витессе" как раз и может стать для него ступенькой. Если у него получится, его наверняка позовут на уровень выше, в топ-лигу. Шанс есть, надо им только воспользоваться. Но он - уже молодец, раз такой шанс у него появился", - цитирует 70-летнего специалиста bobsoccer.ru.

Напомним, Булыкин оценил перспективы Слуцкого в "Витессе". | soccernews.ru