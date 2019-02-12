Адвокат отрицает подачу заявления в полицию на Аршавина

Теги зенит санкт-петербургандрей аршавин

Адвокат отрицает подачу заявления в полицию на Аршавина

Павел Волошин, адвокат легенды "Зенита" Андрея Аршавина, не подтвердил информацию, что супруга бывшего футболиста Алиса Казьмина подала заявление в полицию.

"Мне трудно представить ситуацию, при которой им обоим потребовалось бы вмешательство правоохранительных органов для разрешения вопросов, касающихся только их двоих" - цитирует адвоката телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что Аршавин отобрал у жены автомобиль, а также угрожал ей. Аудиозаписи с телефонными угрозами девушка готова представить в суде.

Не пропустите: Аршавин высказался о разгромном поражении "Челси" от "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru

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