Адвокат отрицает подачу заявления в полицию на Аршавина

Павел Волошин, адвокат легенды "Зенита" Андрея Аршавина, не подтвердил информацию, что супруга бывшего футболиста Алиса Казьмина подала заявление в полицию.

"Мне трудно представить ситуацию, при которой им обоим потребовалось бы вмешательство правоохранительных органов для разрешения вопросов, касающихся только их двоих" - цитирует адвоката телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что Аршавин отобрал у жены автомобиль, а также угрожал ей. Аудиозаписи с телефонными угрозами девушка готова представить в суде.

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