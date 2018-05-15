Адвокат ожидает решения от "Зенита"

Известный голландский наставник Дик Адвокат ожидает решения от питерского "Зенита", который занят поисками нового главного тренера.

Об этом, как информирует Чемпионат, рассказал агент 70-летнего специалиста Корнелиус Пот. В частности, он сообщил: "Мы знаем, что Дик Адвокат по-прежнему является кандидатом на пост главного тренера "Зенита". Сейчас мы просто ждем решения руководства клуба и ничего больше не делаем".

Напомним, "Зенит" сократил шорт-лист кандидатов на пост главного тренера до трех человек. | soccernews.ru