Адвокат ожидает решения от "Зенита"

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Адвокат ожидает решения от "Зенита"Известный голландский наставник Дик Адвокат ожидает решения от питерского "Зенита", который занят поисками нового главного тренера.

Об этом, как информирует Чемпионат, рассказал агент 70-летнего специалиста Корнелиус Пот. В частности, он сообщил: "Мы знаем, что Дик Адвокат по-прежнему является кандидатом на пост главного тренера "Зенита". Сейчас мы просто ждем решения руководства клуба и ничего больше не делаем".

Напомним, "Зенит" сократил шорт-лист кандидатов на пост главного тренера до трех человек. | soccernews.ru

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