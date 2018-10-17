Адвокат Пака опроверг информацию о том, что его клиент готов идти на примирение с Кокориным и Мамаевым

Адвокат чиновника Минпромторга Дениса Пака Роман Удунян опроверг информацию о том, что его клиент готов идти на примирение с известными футболистами Александром Кокориным ("Зенит") и Павлом Мамаевым ("Краснодар"), которые оказались причастны к его избиению.

"Я могу только опровергнуть слова о том, что Денис Пак готов идти на примирение, у всех потерпевших остались все претензии, которые были изначально. Данная статья вообще не предусматривает примирения, и никто на него не пойдет. Пак не отказывается от обвинений, не отказывается от того морального и физического ущерба, который был ему причинен. Это преступление квалифицируется как групповое, поэтому ко всем участникам группы у Дениса одинаковые претензии. Остальных деталей очной ставки я рассказать не могу, но все претензии Пака остаются", - цитирует Удуняна Чемпионат.

Напомним, в деле Кокорина и Мамаева появились отягчающие факторы. | soccernews.ru