Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева

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Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева

Адвокат руководителя департамента Минпромторга Дениса Пака Наталья Шатихина прокомментировала прошение полузащитника Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина об условно досрочном освобождении. Об этом информирует "Р-Спорт".

"Вопрос об условно-досрочном освобождении осужденных целиком оставлен на усмотрение суда.

Как я не раз подчеркивала, главным результатом в таких делах в большей степени является сам факт уголовной ответственности виновных, а не строгость наказания.

Бытовое насилие, которое, к сожалению, у нас в обществе очень распространено, стало привлекать все больше внимания в медийном пространстве. За прошедший год в новостные ленты все чаще стали попадать случаи хулиганского нарушения порядка в общественных местах, насилия в отношении окружающих. Значит, есть надежда, что наше общество рано или поздно перестанет относиться к этому как к норме, а люди постепенно научатся выражать свое мнение исключительно словами", - сказала адвокат. 

Ранее сообщалось, что ФСИН даст положительную характеристику футболистам.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это братья Кокорины были осуждены на срок 1 год 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев.

А еще: У Мамаева возникли проблемы с налоговой| http://soccernews.ru
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