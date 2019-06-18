Адвокат Платини сделал заявление о задержании своего клиента
Уильям Бурдон, адвокат бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, заявил, что его клиент не был арестован французской полицией.
"Платини не арестован. Его допрашивают в качестве свидетеля. Мишель спокойно отвечал на вопросы полиции и предоставил следствию полезную информацию. Ему не в чем себя винить или чего-то опасаться. Платини полностью уверен в своем будущем", - цитирует Бурдона Goal.com.
Ранее журнал France Football утверждал, что Платини, который в тот момент был президентом УЕФА, помог Катару выиграть выборы страны-хозяйки мундиаля.
Напомним, что в 2015 году Платини был уволен с поста президента УЕФА, так как получил взятку от бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера.
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|3
|Лион
|38
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|4
|Сент-Этьен
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|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
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|Ницца
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|8
|Реймс
|38
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|Ним
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|10
|Ренн
|38
|52
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|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
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|Анжер
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|46
|14
|Бордо
|38
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|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
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|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
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|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27