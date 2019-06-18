Адвокат Платини сделал заявление о задержании своего клиента

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Адвокат Платини сделал заявление о задержании своего клиента
Уильям Бурдон, адвокат бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, заявил, что его клиент не был арестован французской полицией.

"Платини не арестован. Его допрашивают в качестве свидетеля. Мишель спокойно отвечал на вопросы полиции и предоставил следствию полезную информацию. Ему не в чем себя винить или чего-то опасаться. Платини полностью уверен в своем будущем", - цитирует Бурдона Goal.com. 

Ранее журнал France Football утверждал, что Платини, который в тот момент был президентом УЕФА, помог Катару выиграть выборы страны-хозяйки мундиаля.

Напомним, что в 2015 году Платини был уволен с поста президента УЕФА, так как получил взятку от бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера.

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