Адвокат подал апелляцию на продление ареста Кокорина

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Адвокат подал апелляцию на продление ареста Кокорина

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, подтвердил подачу апелляции на решение Тверского районного суда Москвы продлить арест футболиста до 8 апреля.

"Вчера подали апелляцию. Дата рассмотрения пока неизвестна" - сказал адвокат.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Там они находятся уже более четырёх месяцев.

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