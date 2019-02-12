Адвокат подал апелляцию на продление ареста Кокорина

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, подтвердил подачу апелляции на решение Тверского районного суда Москвы продлить арест футболиста до 8 апреля.

"Вчера подали апелляцию. Дата рассмотрения пока неизвестна" - сказал адвокат.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избили троих человек в центре Москвы. После инцидента их арестовали и отправили в СИЗО. Там они находятся уже более четырёх месяцев.

Не пропустите: Газзаев прокомментировал ситуацию с Кокориным и Мамаевым. | http://soccernews.ru