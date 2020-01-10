Адвокат подтвердил интерес "Фейеноорда" к Кокорину
Наставник "Фейеноорда" Дик Адвокат заявил, что роттердамский клуб действительно хочет подписать форварда "Зенита" Александра Кокорина.
В эфире телеканала Fox Sports голландский специалист подтвердил заинтересованность в 28-летнем россиянине, при этом отметив, что осуществить его трансфер будет крайне сложно.
Напомним, что Адвокат с 2010 по 2012 год возглавлял сборную России. Именно под его руководством Кокорин дебютировал в составе национальной команды.
Что касается текущего положения нападающего, то он более года не играл на профессиональном уровне из-за скандала, завершившегося для него тюремным заключением.
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|Команда
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|АЗ
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|34
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|6
|Утрехт
|34
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|Хераклес
|34
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|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
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|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
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|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23