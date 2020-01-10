Адвокат подтвердил интерес "Фейеноорда" к Кокорину

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Адвокат подтвердил интерес "Фейеноорда" к Кокорину

Наставник "Фейеноорда" Дик Адвокат заявил, что роттердамский клуб действительно хочет подписать форварда "Зенита" Александра Кокорина.

В эфире телеканала Fox Sports голландский специалист подтвердил заинтересованность в 28-летнем россиянине, при этом отметив, что осуществить его трансфер будет крайне сложно.

Напомним, что Адвокат с 2010 по 2012 год возглавлял сборную России. Именно под его руководством Кокорин дебютировал в составе национальной команды.

Что касается текущего положения нападающего, то он более года не играл на профессиональном уровне из-за скандала, завершившегося для него тюремным заключением.

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