Адвокат покинет сборную Голландии

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат подтвердил, что покинет должность в этом году.

70-летний специалист не смог помочь голландцам выйти на ЧМ-2018.

"Федерация должна найти хорошего кандидата на будущее. Я буду в сборной до товарищеских матчей в ноябре. Хочу сказать, что мне очень понравилось работать со сборной", - сказал он.

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