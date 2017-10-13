Адвокат покинет сборную Голландии
Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат подтвердил, что покинет должность в этом году.
70-летний специалист не смог помочь голландцам выйти на ЧМ-2018.
"Федерация должна найти хорошего кандидата на будущее. Я буду в сборной до товарищеских матчей в ноябре. Хочу сказать, что мне очень понравилось работать со сборной", - сказал он.
Читайте: Адвокат: "Швеция вообще не хотела играть в атаке" | http://soccernews.ru
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