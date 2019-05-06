Адвокат попросил суд оправдать Кокорина по эпизоду с Соловчуком
Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявил, что его подзащитного стоит оправдать по делу с водителем Виталием Соловчуком, пишет "Чемпионат".
Адвокат заявил, что состояние Соловчука могло повлечь искажение событий.
"Прошу суд оправдать Александра Кокорина по первому эпизоду, так как он не наносил ударов Соловчуку. Также прошу оправдать подзащитного по первому эпизоду за отсутствием предварительного сговора. Поводом нанесения легкого вреда здоровью Соловчуку послужили оскорбления", - сказал Ромашов.
Ранее прокурор выступила с требованием оставить Кокорина под арестом сроком на год и 6 месяцев, а Мамаева на год и 5 месяцев.
Напомним, 8 октября 2018 года братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.
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