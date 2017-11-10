Адвокат повторил рекорд сборной Голландии

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Адвокат повторил рекорд сборной ГолландииГлавный тренер сборной Голландии Дик Адвокат повторил рекорд национальной команды 77-летней давности.

Вчера наставник довел счет своих побед с национальной командой до 36. Напомним, что в товарищеской игре голландцы обыграли Шотландию со счетом 1:0. 

В 1940 году Боб Глендинг достиг отметки в 36 побед.  | http://soccernews.ru

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