Адвокат повторил рекорд сборной Голландии

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат повторил рекорд национальной команды 77-летней давности.

Вчера наставник довел счет своих побед с национальной командой до 36. Напомним, что в товарищеской игре голландцы обыграли Шотландию со счетом 1:0.

В 1940 году Боб Глендинг достиг отметки в 36 побед. | http://soccernews.ru