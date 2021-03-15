Адвокат предполагаемой любовницы Мамаева рассказал, зачем она собирается в Россию

Тереза Буэйес, адвокат испанской модели Ирен Гарсия Морено, у которой, возможно, есть отношения с полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым, рассказала, зачем девушка собирается ехать в Россию.

"Документы по делу Аланы Мамаевой ещё не переданы в суд. Я готовлю бумаги, это довольно кропотливая работа. Пока не могу назвать даже примерных сроков. Да, Ирен собирается в Россию, но по срокам пока тоже нет определённости. Здесь всё зависит от Первого канала, журналисты которого пригласили нас, чтобы сделать интервью. Мы ждём от них дальнейших действий. Конечно, она едет не к Мамаеву.

Никто не говорит, что Ирен беременна. И она тоже такого не говорила. Информация о беременности — изобретение журналистов. Лично я не знаю, беременна Ирен или нет. Это личная жизнь моего клиента. Больше ничего на эту тему сказать не могу.

Алана опубликовала личные данные Ирен, угрожала ей, и мы обращаемся в суд в своей стране. Если Алана решит приехать в Испанию, она будет задержана в аэропорту и доставлена в суд, где ей зададут ряд вопросов. У Ирен нет проблем с Мамаевым. Все вопросы только к Алане. Ни Алана, ни Павел не пытались связаться с нами", - приводит слова Буэйес "Рейтинг букмекеров".

Ранее жена Мамаева Алана заявили, что Павел изменяет ей с Ирен. Вскоре после этого Мамаева объявила, что собирается развестись с футболистом.

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