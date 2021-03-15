Адвокат предполагаемой любовницы Мамаева рассказал, зачем она собирается в Россию
Тереза Буэйес, адвокат испанской модели Ирен Гарсия Морено, у которой, возможно, есть отношения с полузащитником "Ростова" Павлом Мамаевым, рассказала, зачем девушка собирается ехать в Россию.
"Документы по делу Аланы Мамаевой ещё не переданы в суд. Я готовлю бумаги, это довольно кропотливая работа. Пока не могу назвать даже примерных сроков. Да, Ирен собирается в Россию, но по срокам пока тоже нет определённости. Здесь всё зависит от Первого канала, журналисты которого пригласили нас, чтобы сделать интервью. Мы ждём от них дальнейших действий. Конечно, она едет не к Мамаеву.
Никто не говорит, что Ирен беременна. И она тоже такого не говорила. Информация о беременности — изобретение журналистов. Лично я не знаю, беременна Ирен или нет. Это личная жизнь моего клиента. Больше ничего на эту тему сказать не могу.
Алана опубликовала личные данные Ирен, угрожала ей, и мы обращаемся в суд в своей стране. Если Алана решит приехать в Испанию, она будет задержана в аэропорту и доставлена в суд, где ей зададут ряд вопросов. У Ирен нет проблем с Мамаевым. Все вопросы только к Алане. Ни Алана, ни Павел не пытались связаться с нами", - приводит слова Буэйес "Рейтинг букмекеров".
Ранее жена Мамаева Алана заявили, что Павел изменяет ей с Ирен. Вскоре после этого Мамаева объявила, что собирается развестись с футболистом.
Не пропустите: Возможная любовница Мамаева высказалась о ситуации с изменой футболиста. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Адвокат предполагаемой любовницы Мамаева рассказал, зачем она собирается в Россию
-
Зидан высказался об очередной травме Азара
-
"Бавария" оштрафует Комана на крупную сумму. Дело в неправильном выборе автомобиля
-
Штефан Лихтштайнер выбрал неожиданную профессию после завершения карьеры (фото)
-
Уткин сделал предположение, для чего в сборную России вызвали Жирова из второй Бундеслиги
-
Игорь Денисов рассказал, почему сорвалось его возвращение в "Зенит" в 2019 году
-
Бензема высказался о возможном возвращении Роналду в "Реал"
-
Названа зарплата Черчесова в сборной России
-
Черчесов объяснил, почему не вызвал Смолова в сборную России
-
"Реал" не собирается возвращать Роналду
-
Дортмундская "Боруссия" определилась со стоимостью Холанда
-
Источник: "Реал" продлил контракт с Модричем
-
"Реал" сообщил подробности новой травмы Азара
-
Зидан оценил вероятность возвращения Роналду в "Реал"
-
Аллегри может возглавить клуб АПЛ
-
В "Рубине" оценили шансы команды на попадание в Лигу Чемпионов
-
Зинченко провел необычную тренировку с собаками (видео)
-
Бывший полузащитник сборной России Денисов рассказал, как потерял всех своих друзей
-
1
Джорджина ярко отреагировала на новый рекорд Роналду
-
"Ростов" не будет бойкотировать матч РПЛ с "Ротором"