Адвокат приветствует инициативу депутата ЛДПР в отношении Кокорина и Мамаева

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, поделился мнением о словах депутата ЛДПР Александра Шерина.

Напомним, что депутат Госдумы попросил отпустить Мамаева и Александра Кокорина под домашний арест, при котором они будут проживать на базе клуба "Рязань".

"Мне нравятся такие инициативы. Это морально поддержит футболистов. Однако я сомневаюсь, что им разрешат проживание на базе футбольного клуба. Это что-то из рода пиар-фантастики.

Я бы также хотел, чтобы за Павла поручился Жириновский. Это возможно по закону. Однако по такому вопросу ко мне не обращались", - приводят слова адвоката российские СМИ.

Напомним, что по последнему решению суда Кокорин и Мамаев будут находиться в СИЗО до апреля.

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