Адвокат прокомментировал вызов Промеса в сборную Нидерландов
Наставник сборной Нидерландов Дик Адвокат объяснил непопадание в заявку команды Бабеля и Элиа.
"Элджеро Элиа и Райан Бабель не в составе? Турецкий чемпионат очень силён, поэтому оба футболиста остаются кандидатами. Однако я вызывал в сборную игроков, которые уже оказывались в нынешнем составе. Например, Винсент Янссен, который мог бы сейчас выступать в любом голландском клубе. Также вижу, что Квинси Промес играет в "Спартаке" и является там определяющим футболистом. Я не вижу такого же от Элиа или Бабеля" - приводит слова Адвоката Voetbal International.
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