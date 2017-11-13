Адвокат: "Путин - большой фанат "Зенита"
Экс-наставник "Зенита" Дик Адвокат рассказал о своей встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Я как-то однажды встретился с Владимиром Путиным. На месте, где обычно сидели политические лидеры тех лет, сидел Дик Адвокат из Гааги. Путин - большой фанат "Зенита", он знал обо мне все. Он хотел пообщаться со мной. Приглашение пришлось на день матча за Суперкубок России в 2008 году, но я сказал, что неважно. Отказаться было не вариант. Никто не может сказать нет Путину.
Тогда у меня была договоренность по назначению в сборную Австралии, но он не хотел отпускать меня и даже выплатил 1,5 миллиона евро, требуемые для отмены сделки с Австралией. Общий язык с Путиным мы нашли" - приводит слова Адвоката AD.
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