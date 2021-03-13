Адвокат рассказал, что может грозить игрокам "Чертаново", которые избили футболиста "Локомотива"
Адвокат Андрей Князев заявил, что причастным к избиению , игрока юношеского "Локомотива" Максима Шнапцева грозит уголовная ответственность.
"Это уголовное дело. Врачи в этом случае обязаны будут сообщить в полицию о том, что человек поступил с такой-то травмой. Скорее всего, возбуждение уголовного дела – вопрос времени, один-два дня – и оно будет. Очевидно, это это будет квалифицировано как хулиганство, совершенное группой лиц. Это 213 статья, часть вторая – до пяти лет лишения свободы.
Органы не могут, а должны возбудить уголовное дело сами. Заявление от пострадавшего тут не нужно. Думаю, дело будет возбуждено, другое дело – чем закончится. Но если человек попал в больницу, то просто так это не обходится", — приводит слова Князева "Чемпионат".
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