Адвокат рассказал, что может грозить Широкову за избиение судьи

Адвокат Игорь Бушманов высказался по поводу инцидента, произошедшего на любительском турнире. Экс-игрок сборной России Роман Широков избил главного арбитра Никиту Данченкова.

Скорее всего, судья напишет заявление на бывшего спортсмена.

"На видео драку видно только краем глаза. Предполагаю, что здесь может быть ст. 116 УК РФ ("Побои"), если причинены побои и иные повреждения, который повлекли за собой физическую боль, но не повлекли легкого вреда здоровью. Она же подразумевает хулиганский, беспричинный мотив. Если это будет установлено, то будут основания для возбуждения органами дознания уголовного дела по признакам ст. 116 УК РФ ("Побои") по месту совершения дияния. Максимальное наказание по этой статье - до двух лет лишения свободы. Это преступление небольшой тяжести и здесь возможно прекращение за примирением сторон", - цитирует Бушманова Sport24.

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