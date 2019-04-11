Адвокат рассказал, когда прокурор попросит наказание для Кокорина и Мамаева

Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, назвал примерные сроки оглашения прокурором деталей наказания для футболиста.

"Прокурор будет просить наказание на стадии прений. До них ещё где-то месяцок", - сказал Ромашов.

Напомним, что в октябре прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и друг спортсменов Александр Протасовицкий избили троих человек в центре Москвы.

Через несколько дней после инцидента всех фигурантов арестовали и возбудили против них ряд уголовных дел. Они обвиняются по трём статьям УК РФ: "Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

На прошлой неделе суд продлил их арест до 25 сентября.

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