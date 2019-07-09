Адвокат рассказал о первом дне Мамаева и Кокорина в тюрьме



Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, рассказал о том, как его подопечный, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин провели своей первый день в тюрьме.

"Понимаете, пересыльная тюрьма сильно отличается от следственного изолятора, в котором они до этого находились. Там они могли заказывать ту же воду, здесь таких возможностей нет. Поэтому соответственно они попросили какие-то вещи и продукты первой необходимости им передать.

Они пока на карантине, когда содержатся все вместе. Карантин обычно длится от недели до двух. В среднем десять дней. Дальше будет распределение в отряд. Возможно, в один. Но все подробности я узнаю и уточню по приезде в колонию", - приводят слова Бушманова российские СМИ.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это братья Кокорины были осуждены на срок 1 год 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев.

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