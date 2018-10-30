Адвокат рассказал, сколько писем в день получает Мамаев в СИЗО

Теги павел мамаевкраснодар

Адвокат рассказал, сколько писем в день получает Мамаев в СИЗОАдвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что футболиста активно поддерживают болельщики, которые каждый день присылают ему письма в  СИЗО.

"Мамаев получает около 50 писем в день с поддержкой от болельщиков. В том числе ему приходят письма в стихах", - отметил он.

Напомним, что Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин были арестованы до 8 декабря. Их подозревают в избиении троих человек. 

Читайте:  Кокорин и Мамаев могут сыграть за российскую сборную заключённых | http://soccernews.ru

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