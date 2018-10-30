Адвокат рассказал, сколько писем в день получает Мамаев в СИЗО

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов рассказал, что футболиста активно поддерживают болельщики, которые каждый день присылают ему письма в СИЗО.

"Мамаев получает около 50 писем в день с поддержкой от болельщиков. В том числе ему приходят письма в стихах", - отметил он.

Напомним, что Мамаев и форвард "Зенита" Александр Кокорин были арестованы до 8 декабря. Их подозревают в избиении троих человек.

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