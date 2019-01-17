Адвокат рассказал, сыграет ли брат Кокорина в футбольном матче в СИЗО



Вячеслав Барик, являющийся адвокатом брата нападающего "Зенита" Алесандра Кокорина Кирилла, заявил, что его клиент не примет участия в футбольном матче в СИЗО "Бутырка".

"Нет, Кирилл не будет принимать в нем участия. Да и вообще, как мне кажется, инициатива уже сошла на нет, потому что в дело включились другие члены ОНК, которые считают, что такое мероприятие противоречит закону. Так что, похоже, весь матч под сомнением, но, если он состоится, Кирилл Кокорин в нем не сыграет", - приводят слова Барика российские СМИ.

Напомним, что Кирилл Кокорин вместе со своим братом и полузащитником "Краснодара" в октябре поучаствовали в двух потасовках в Москве. В их результате пострадали чиновник Минпромторга Денис Пак, гендиректор "НАМИ" Сергей Гайсин и водитель Виталий Соловчук.

Братьям Кокориным и Мамаеву избрана мера пресечения в виде нахождения под стражей до 8 февраля.

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