Адвокат рассказала о состоянии братьев Кокориных

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Адвокат рассказала о состоянии братьев КокориныхАдвокат Александра и Кирилла Кокориных Татьяна Стукалова рассказала о состоянии своих клиентов, которые находятся в СИЗО.

"Сегодня виделась с ребятами. Настроение у них нормальное. Держатся хорошо. Условия удовлетворительные. Всем, кто их поддерживает передают огромное спасибо", – написала Стукалова.

По словам адвоката, рассмотрение апелляционной жалобы на постановление Тверского районного суда об избрании меры пресечения ее клиентам в виде содержания под стражей назначено на 19 октября. 

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