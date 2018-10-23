Адвокат рассказала о состоянии братьев Кокориных в СИЗО

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла Татьяна Стукалова рассказала, что ее клиенты неплохо чувствуют себя в СИЗО.

"Сегодня я видела Сашу и Кирилла. Ребята чувствуют себя хорошо. Настроение нормальное. Посещают спортивный зал, читают прессу. Приятно удивлены количеству писем со словами поддержки. Они передают всем благодарность, но пока не имеют возможности ответить на письма лично.

Досадно, что пресса доносит до людей информацию, которая не совсем соответствует действительности. СМИ получают информацию по своим источникам и каналам, поэтому формируется одностороннее мнение с обвинительным уклоном", - написала Стукалова в своем инстаграме.

Напомним, что 8 октября братья Кокорины, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья избили в Москве трех человек.

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