Адвокат рассказала о состоянии братьев Кокориных в СИЗО
Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла Татьяна Стукалова рассказала, что ее клиенты неплохо чувствуют себя в СИЗО.
"Сегодня я видела Сашу и Кирилла. Ребята чувствуют себя хорошо. Настроение нормальное. Посещают спортивный зал, читают прессу. Приятно удивлены количеству писем со словами поддержки. Они передают всем благодарность, но пока не имеют возможности ответить на письма лично.
Досадно, что пресса доносит до людей информацию, которая не совсем соответствует действительности. СМИ получают информацию по своим источникам и каналам, поэтому формируется одностороннее мнение с обвинительным уклоном", - написала Стукалова в своем инстаграме.
Напомним, что 8 октября братья Кокорины, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья избили в Москве трех человек.
Не пропустите: Братьям Кокориным грозит ещё одна уголовная статья. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Герта" и "Шальке" расписали результативную ничью
-
Форвард ЦСКА перешел в польский клуб
-
Официально: Жардим вернулся в "Монако"
-
Таков футбол: Гвардиола высказался об отстранении Анри с поста тренера "Монако"
-
"Локомотив" в серии пенальти одолел "Ростов" в игре Кубка "Матч Премьер"
-
"Интер" согласовал трансфер лидера "Удинезе"
-
Адвокат Кокорина сообщила последние данные о состоянии здоровья футболиста
-
Друзья и семья Салы самостоятельно продолжат поиски футболиста
-
Годин близок к смене клуба
-
Паредес сделал еще один шаг к ПСЖ
-
"Реалу" интересна трансферная цель "Барселоны"
-
"Монако" уволил спортивного директора и в ближайшее время объявит о назначении нового тренера
-
Отличная тренировка: Федун ярко прокомментировал победу "Спартака" над "Зенитом"
-
Из-за трансфера де Йонга "Барселона" может расстаться с тремя хавбеками
-
Действущий обладатель Кубка Азии покидает турнир на стадии четвертьфинала
-
Симеоне высказался о возможном трансфере Мораты
-
"Спартак" разгромил "Зенит" в игре Кубка "Матч Премьер"
-
"Лестер" предлагает "Кардиффу" нападающего на место пропавшего Салы
-
"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за трансферную цель "Челси"
-
Федун рассказал о планах "Спартака" на ближайшие годы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА Москва
|17
|30
|4
|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
|22
|10
|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
|16
|17
|14
|Уфа
|17
|16
|15
|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10