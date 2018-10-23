Адвокат рассказала о состоянии братьев Кокориных в СИЗО

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Адвокат рассказала о состоянии братьев Кокориных в СИЗО

Адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла Татьяна Стукалова рассказала, что ее клиенты неплохо чувствуют себя в СИЗО.

"Сегодня я видела Сашу и Кирилла. Ребята чувствуют себя хорошо. Настроение нормальное. Посещают спортивный зал, читают прессу. Приятно удивлены количеству писем со словами поддержки. Они передают всем благодарность, но пока не имеют возможности ответить на письма лично.

Досадно, что пресса доносит до людей информацию, которая не совсем соответствует действительности. СМИ получают информацию по своим источникам и каналам, поэтому формируется одностороннее мнение с обвинительным уклоном", - написала Стукалова в своем инстаграме.

Напомним, что 8 октября братья Кокорины, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и их друзья избили в Москве трех человек.

Не пропустите: Братьям Кокориным грозит ещё одна уголовная статья. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Жардим вернулся в "Монако"

Официально: Жардим вернулся в "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 17 34
2 Краснодар Краснодар 17 33
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 17 30
4 Спартак Москва Спартак Москва 17 28
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 17 28
6 Рубин Рубин 17 25
7 Ростов Ростов 17 24
8 Ахмат Ахмат 17 23
9 Оренбург Оренбург 16 22
10 Урал Урал 17 22
11 Арсенал Тула Арсенал Тула 17 20
12 Динамо Москва Динамо Москва 17 20
13 Крылья Советов Крылья Советов 16 17
14 Уфа Уфа 17 16
15 Анжи Анжи 17 15
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 17 10
Полная таблица

топ-5 тегов