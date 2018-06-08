Адвокат: "Раз нет Голландии, буду болеть за Россию на ЧМ-2018"

Бывший главный тренер сборной России Дик Адвокат считает, что российская команда должна выйти из группы на Чемпионате Мира-2018.

На групповом этапе Россия встретится с командами Египта, Уругвая и Саудовской Аравии.

"Думаю, выйдет из группы. Во всяком случае, очень надеюсь на это. Раз нет Голландии, буду болеть за Россию.

Приеду ли я в Россию? Не знаю еще. Посмотрим, как сложится с работой. Конечно, я бы хотел побывать в Петербурге. Новый стадион очень красив. Жаль, что пока видел арену только на картинках", - отметил он.

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