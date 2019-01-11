Адвокат Роналду отреагировал на запрос полиции на получение ДНК футболиста

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Адвокат Роналду отреагировал на запрос полиции на получение ДНК футболиста

Ранее сообщалось, что полиция Лас-Вегаса сделала запрос на получение ДНК Криштиану Роналду.

Данную ситуацию прокомментировал адвокат форварда "Ювентуса" Питер Кристенсен.

"Мой клиент неоднократно заявлял, что инцидент в 2009 году произошел по взаимному согласию. Сдача ДНК это стандартная процедура, так что ничего удивительного в этом нет" - приводит слова юриста Football Italia.

Напомним, что ведется расследование дела об изнасиловании. Американка Кэтрин Майорги утверждает, что в 2009 году в Лас-Вегасе подверглась изнасилованию со стороны Роналду.

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