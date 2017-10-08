Адвокат: "Шансы пробиться на Чемпионат Мира ещё сохраняются"

Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат после победы над Беларусью оценил шансы своей команды пробиться на ЧМ-2018.

Напомним, что "оранжевым" для выхода в стыковые матчи квалификации к мундиалю необходимо в последнем матче отборочного цикла обыграть Швецию с разницей в 7 голов.

"Победа Швеции над Люксембургом со счётом 8:0 - это очень неожиданный результат. Трудно представить, что сегодня на международном уровне кто-то может проиграть с таким счётом. Тем не менее, мы понимали, что надо выходить и играть. К счастью, победили. Теперь будем готовиться к матчу со шведами в Амстердаме. Шансы пробиться на Чемпионат Мира ещё сохраняются" - сказал Адвокат.

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