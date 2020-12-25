Адвокат Широкова: "Это позор Данченкова на всю его жизнь. Мы разорвали их в хлам"
Вадим Лялин, адвокат бывшего капитана сборной России Романа Широкова, отреагировал на приговор суда по делу об избиении футбольного арбитра Никиты Данченкова.
Напомним, что бывшего футболиста признали виновным по статье "умышленное причинение лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений". Он приговорён к 100 часам общественных работ и компенсации ущерба пострадавшему в размере 100 тысяч рублей.
"Пенсионер-юрист Добровинский пытался сказать, что эти бутсы - орудие преступления особо тяжкого характера, попытки убийства. Этот судья будет всю жизнь жить с позором. 100 часов общественных работ мы добросовестно исполним и 100 тысяч штрафа. Никаких миллионов, миллиардов. Мы будем выплачивать сумму в соответствии с законом с зарплаты, которую Роман получает. Это судебное заседание показало одну простую вещь: недобросовестные судьи никогда не будут в уважении и в почёте. Это позор Данченкова на всю его жизнь. Ему это будет вспоминаться не один год. Можно сказать, что это было должностное преступление, которое он совершил при выполнении своих обязанностей.
Мы не совершили убийства, не пытались его совершить. Это преступление, которое относится к категории небольшой тяжести. Мы не сомневались, что наш суд вменяемый, адекватный и гуманный. Позиция Данченкова и его адвокатов – это позиция грибков: они хотят показать свою значимость в эволюционной цепочке жизни. Эти смешные люди - позор юриспруденции и адвокатуры. Добровинский уже не адвокат, думаю, эти тоже в одном шаге от отстранения. Это наша победа. Мы разорвали их в хлам", - подчеркнул адвокат Широкова.
Не пропустите: "Коррупционное решение": адвокат Данченкова высказался о приговоре Широкову. | http://soccernews.ru
главное
-
По два игрока из "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" включены в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta
-
Тухель установил рекорд Лиги 1 по проценту побед с одной командой
-
Широков прокомментировал приговор суда по делу об избиении арбитра Данченкова
-
"Сочи" заинтересован в аренде игроков "Зенита" и "Спартака"
-
Широков продаст на аукционе кроссовки, в которых он избивал арбитра Данченкова
Лента новостей
-
Арбитр Данченков отреагировал на приговор Широкову
-
Марсело близок к уходу из "Реала"
-
По два игрока из "Зенита", "Спартака" и "Краснодара" включены в символическую сборную первой части сезона РПЛ по версии Opta
-
1
Адвокат Широкова: "Это позор Данченкова на всю его жизнь. Мы разорвали их в хлам"
-
"Тоттенхэм" нацелился на хавбека "РБ Лейпциг"
-
Мхитарян - лучший игрок Армении в 2020 году
-
"Коррупционное решение": адвокат Данченкова высказался о приговоре Широкову
-
Тухель установил рекорд Лиги 1 по проценту побед с одной командой
-
"Эвертон" может усилиться украинским вингером
-
"Реал" назвал диагноз травмированного Родриго
-
Широков прокомментировал приговор суда по делу об избиении арбитра Данченкова
-
Уткин порассуждал о ситуации с отказом Тедеско продлевать контракт со "Спартаком"
-
"Атлетико" оспорит дисквалификацию Триппьера
-
"Уфа" избавилась от Алиева
-
Бывший гендиректор "Спартака" может получить должность в "Локомотиве"
-
"Сочи" заинтересован в аренде игроков "Зенита" и "Спартака"
-
Широков продаст на аукционе кроссовки, в которых он избивал арбитра Данченкова
-
"Спартак" показал, как Аиртон и Жиго отмечают католическое Рождество
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на форварда "Эвертона"
-
Лапорта прокомментировал финансовое положение "Барселоны"