Адвокат: "Швеция вообще не хотела играть в атаке"

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат подвёл итоги матча квалификации ЧМ-2018 против Швеции, итоги которого не позволили "оранжевым" пробиться на мундиаль.

"Я видел огромное желание игроков не только во вчерашнем матче, но и в преддверии этой последней игры в группе. Нам надо было забить ещё пять мячей. Но, к сожалению, счёт остался 2:0. Даже он стоил нам больших сил. Швеция вообще не хотела играть в атаке, они просто хотели защищаться. Мы сделали всё возможное" - цитирует Адвоката Telegraaf.

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