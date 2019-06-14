Адвокат сообщил, когда Кокорин и Мамаев отправятся в колонию

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Адвокат сообщил, когда Кокорин и Мамаев отправятся в колонию
Вячеслав Барик, адвокат младшего брата нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилла, рассказал, когда его клиент, а также остальные осужденные по делу об избиении трех человек в Москве отправятся из СИЗО в колонию.

"По практике через 10-14 дней ребят уже не будет в Москве. Уедут ли они все вместе сразу, нам тоже неизвестно. Такие нюансы зависят от логистики. Это привязано лишь к тому, куда направят каждого из ребят. Так что сложно предположить, кому из наших подзащитных первому предстоит столкнуться с этой процедурой. Как пойдет нужный им этап, так и отправятся в путь", - приводят слова Барика российские СМИ.

Напомним, что 8 октября прошлого года Кокорин и его брат Кирилл, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это футболисты получили реальный тюремный срок: братья Кокорины - 1 год и 6 месяцев колонии, а Мамаев и Протасовицкий - 1 год и 5 месяцев.

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