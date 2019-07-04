Адвокат сообщил, куда этапировали Кокорина и Мамаева

Теги краснодарпавел мамаевалександр кокоринзенит санкт-петербург

Адвокат сообщил, куда этапировали Кокорина и Мамаева
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщил, что его подзащитного, а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина этапировали в Белгородскую область.

"Мамаева, Кокорина и остальных увезли еще вчера утром в третье СИЗО Белгорода, а оттуда ребят уже отправят в колонию в Белгородской области", - приводят слова Бушманова российские СМИ.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это братья Кокорины были осуждены на срок 1 год 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев.

Не пропустите: "Краснодар" попросил отложить рассмотрение вопроса о разрыве контракта с Мамаевым. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Мамаева и Кокорина этапировали в колонию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов