Адвокат сообщил, куда этапировали Кокорина и Мамаева



Игорь Бушманов, адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, сообщил, что его подзащитного, а также нападающего "Зенита" Александра Кокорина этапировали в Белгородскую область.

"Мамаева, Кокорина и остальных увезли еще вчера утром в третье СИЗО Белгорода, а оттуда ребят уже отправят в колонию в Белгородской области", - приводят слова Бушманова российские СМИ.

Напомним, что 8 октября прошлого года Мамаев, Кокорин и его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий, посетили ночной клуб "Эгоист", а утром на стоянке избили водителя Виталия Соловчука. После этого компания отправилась в кафе "Кофемания", в котором у них произошел конфликт с чиновником Денисом Паком. В результате инцидента также пострадал генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин.

За это братья Кокорины были осуждены на срок 1 год 6 месяцев, Мамаев и Протасовицкий - на 1 год 5 месяцев.

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