Адвокат сообщил о новом сроке для Кокорина и Мамаева
Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, считает, что его подопечному, а также полузащитнику "Краснодару" Павлу Мамаеву продлят срок пребывания под стражей.
"Ознакомление стороны обвиняемых с делом еще не началось. Срок содержания под стражей по любому продлят. Для этого и происходит затягивание дела. Нормами права не предусмотрен срок содержания под стражей до того, как дело передано суд, но нужен запас не менее месяца перед направлением дела. Соответственно, даже если ознакомление с материалами произойдет до 8 февраля, Кокорину и Мамаеву все равно продлят срок содержания под стражей", - приводят слова Ромашова российские СМИ.
Напомним, что 8 октября Кокорин и Мамаев вместе со своими друзьями избили троих человек в центре Москве. В числе пострадавших оказались генеральный директор "НАМИ" Сергей Гайсин, водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, а также чиновник Минпромторга Денис Пак.
Изначально Кокорину и Мамаеву была избрана мера пресечения в виде пребывания под стражей до 8 декабря, которая затем была продлена до 8 февраля. В данный момент футболисты содержатся в СИЗО "Бутырка".
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