Адвокат: "У Голландии еще есть шансы попасть на Чемпионат Мира"

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Адвокат: "У Голландии еще есть шансы попасть на Чемпионат Мира"

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат считает, что его команда все еще сохраняет возможность пробиться в финальную часть Чемпионата Мира-2018.

"У нас остаются шансы поехать в Россию. Мы должны побеждать в оставшихся двух играх, которые определят наше будущее. Посмотрим, как все сложится", – приводит слова Адвоката De Telegraaf.

Напомним, что после 8 туров Голландия занимает третье место и отстает от идущей на второй строчке Швеции на три очка.

В последних двух матчах голландцы сыграют с Беларусью (в гостях) и Швецией (дома).

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