Адвокат: "Уход Роббена - настоящая потеря для сборной"
Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат высказался о решении вингера Арьена Роббена завершить международную карьеру.
"Роббен был и остаётся одним из лучших игроков в мире. Он продолжит выступления на клубном уровне. Но его уход - настоящая потеря для сборной, потому что он чрезвычайно мастеровитый футболист. Безусловно, нам будет его не хватать" - цитирует Адвоката Four Four Two.
Напомним, что 33-летний Роббен выступал за сборную Голландии с 2003 года, сыграл 100 матчей и забил 37 голов. | http://soccernews.ru
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|7
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|Утрехт
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|10
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|13
|Эксельсиор
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|НАК Бреда
|7
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|Спарта Роттердам
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