Адвокат: "Уход Роббена - настоящая потеря для сборной"

Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат высказался о решении вингера Арьена Роббена завершить международную карьеру.

"Роббен был и остаётся одним из лучших игроков в мире. Он продолжит выступления на клубном уровне. Но его уход - настоящая потеря для сборной, потому что он чрезвычайно мастеровитый футболист. Безусловно, нам будет его не хватать" - цитирует Адвоката Four Four Two.

Напомним, что 33-летний Роббен выступал за сборную Голландии с 2003 года, сыграл 100 матчей и забил 37 голов. | http://soccernews.ru