Адвокат уходит из сборной Нидерландов

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Адвокат уходит из сборной НидерландовГлавный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат объявил о том, что он покинет занимаемую им должность.

"Это два последних матча, затем я покину сборную Нидерландов. Предложений от клубов пока не получал. Давайте сначала проведем эти два матча, а потом посмотрим", - приводит слова 70-летнего специалиста NOS.

Отметим, что соперниками "оранжевых" по ближайшим двум товарищеским играм будут команды Шотландии и Румынии.

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