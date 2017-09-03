Адвокат: "Уровень сборной Голландии ближе к Швеции, Болгарии, Беларуси и Люксембургу, чем к Франции"



Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат прокомментировал победу своей команды над Болгарией (3:1) в отборочном турнира Чемпионата Мира-2018.

"Я доволен победой, но мы могли забить и больше. Понимаю, что некоторые фанаты недовольны счетом 3:1. Но нас не нужно сравнивать с Францией. Сейчас наш уровень ближе к Швеции, Болгарии, Беларуси и Люксембургу", - приводит слова Адвоката NOS.nl.

Благодаря этой победе Голландия поднялась на третье место в своей группе.

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