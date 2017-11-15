Адвокат установил рекорд по количеству побед в сборной Голландии
Сборная Голландии в товарищеском матче победила Румынию со счетом 3:0.
Эта победа стала 37-й для "оранье" под руководством Дика Адвоката, что является рекордом голландского футбола.
Адвокат обошел по количеству побед во главе сборной Боба Гленденнинга (36) и Марко ван Бастена (35).
Стоит отметить, что этот матч стал последним для специалиста в сборной Голландии. Под его руководство команда не сумела пробиться в финальную стадию Чемпионата Мира-2018.
Не пропустите: Голландия разгромила Румынию, Словакия победила Норвегию. | http://soccernews.ru
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