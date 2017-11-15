Адвокат установил рекорд по количеству побед в сборной Голландии

Сборная Голландии в товарищеском матче победила Румынию со счетом 3:0.

Эта победа стала 37-й для "оранье" под руководством Дика Адвоката, что является рекордом голландского футбола.

Адвокат обошел по количеству побед во главе сборной Боба Гленденнинга (36) и Марко ван Бастена (35).

Стоит отметить, что этот матч стал последним для специалиста в сборной Голландии. Под его руководство команда не сумела пробиться в финальную стадию Чемпионата Мира-2018.

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