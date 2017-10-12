Адвокат Вальке: "Мой клиент отвергает обвинения в получении взятки от президента ПСЖ"



Адвокат бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке Стефан Секкалди опроверг информацию о том, что его клиент получал взятку от президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи.

"Вальке весь день был в здании прокуратуры Швейцарии. Он отвергает все обвинения", - цитирует Секкалди AFP.

Ранее сообщалось, что Вальке подозревается в получении взятки от Аль-Хелаифи при предоставлении телевизионных прав на трансляции чемпионатов Мира 2026 и 2030 годов.

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