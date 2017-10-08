Адвокат: "Вместе с Сарсанией вели "Зенит" к победам"

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Адвокат: "Вместе с Сарсанией вели "Зенит" к победам"Главный тренер сборной Нидерландов Дик Адвокат высказался об уходе из жизни спортивного директора питерского "Зенита" Константина Сарсании.

"Шок. Уйти в 49 лет - не укладывается в голове. Мне сообщили эту страшную новость после нашего матча с Беларуси, я сначала не поверил. Да и сейчас не могу поверить. О Косте всегда буду помнить только хорошее. Он был рядом, когда я приехал в Россию - настоящий профессионал, обаятельная личность. Мы вместе вели "Зенит" к победам. А потом, когда дороги разошлись, все равно продолжали общаться. Это был человек, который любил жизнь. Мне больно, я потерял друга. Мои мысли - с родными и близкими Кости. Искренние соболезнования всем, кто его знал", - цитирует 70-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Орлов выразил соболезнования родным и близким Сарсании. | soccernews.ru

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