Адвокат: врач "Зенита" не получил разрешение на посещение Кокорина

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Адвокат: врач "Зенита" не получил разрешение на посещение Кокорина
Андрей Ромашов, адвокат нападающего "Зенита" Александра Кокорина, рассказал, что врач петербургского клуба до сих пор не получил разрешения от следователя на осмотр футболиста.

"Врач готов осмотреть Кокорина, но разрешения следователя на посещение так и нет", – приводят слова Ромашова российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Кокорин получил ожоги во время прохождения процедуры электрофареза. Впрочем, затем выяснилось, что повреждения форварда не носят серьезного характера.

Напомним, что в октябре 28-летний Кокорин вместе с полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым, братом Кириллом и другом Александром Протасовицким избили трех человек в Москве. В данный момент обвиняемые содержатся в СИЗО "Бутырка".

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