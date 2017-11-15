Адвокат: "Я ухожу, потому что предстоит смена поколений"

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Адвокат: "Я ухожу, потому что предстоит смена поколений"Главный тренер сборной Голландии Дик Адвокат подтвердил информацию о том, что он покидает национальную команду.

По словам специалиста, он не будет продлевать свой контракт, который заканчивается 1 декабря. 

Вчера команда Адвоката разгромила Румынию в товарищеской игре (3:0).

"Я ухожу, потому что предстоит смена поколений. Настало время молодых", - сказал он. 

Читайте: Адвокат установил рекорд по количеству побед в сборной Голландии  | http://soccernews.ru

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