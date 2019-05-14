Адвокат жены Глушакова: "На бракоразводный процесс всплывшая переписка Дениса не повлияет"

Сергей Жорин, адвокат супруги капитана "Спартака" Дениса Глушакова Дарьи, рассказал, что думает о появившиеся в Интернете записи разговоров и переписок футболиста, в которых видно, что он настраивает команду против бывшего главного тренера Массимо Карреру. Об этом сообщает Sport24.ru.

"Глушаков сам себя преподносит в плохом свете. Просто сейчас все те факты, которые были известны давно, получили доказательства. Это же давно известные обстоятельства, из-за которых болельщики Дениса не взлюбили.

Окажет ли это влияние на бракоразводный процесс? Может, но он сам в этом виноват. Мы изучим подробно все, но, как я понял, так доказательства того, что он плел интриги. На суд это, может, и не повлияет. Скорее всего, они не читают эти статьи. Но для людей, которые общаются с Глушаковым, это может быть интересно", - сказал Жорин.

Ранее в Сети появились фотографии переписок и аудиозапись телефонного разговора Глушакова, в которых он нелестно высказывается о команде и экс-тренере.

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